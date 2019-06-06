Злоумышленники заключали с клиентами договоры купли-продажи, после чего намеренно затягивали процедуру оформления документов...

Следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества с материальным ущербом на сумму свыше 7 миллионов рублей.В ходе расследования установлено, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности реализовывали автомобили в одном из автосалонов на территории Западного округа столицы. Предлагая автомобили в максимальной комплектации по определенной цене, злоумышленники заключали с клиентами договоры купли-продажи, после чего намеренно затягивали процедуру оформления документов и в конечном итоге, введя последних в заблуждение, реализовывали им автомобили в минимальной комплектации.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 13 подозреваемых в возрасте от 24 до 43 лет. В отношении четверых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Установлено, что обвиняемые причастны к 43 эпизодам аналогичной противоправной деятельности.В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28