В СМИ появилась информация о том, что в Петербурге у метро Спасская молодая женщина в течение нескольких дней раскидывала отраву для собак. Один из мужчин, заметив, что делает догхантерша, вступил с ней в перепалку, а затем засунул женщине в рот кусок отравленного мяса, которое она раскидывала.

В СМИ появилась информация о том, что в Петербурге у метро "Спасская" молодая женщина в течение нескольких дней раскидывала отраву для собак. Жертвами становились не только бродячие псы, но и домашние питомцы.Один из владельцев собак, заметив, что делает женщина, вступил с ней в перепалку, а затем засунул ей в рот кусок отравленного мяса, которое она раскидывала.В больнице догхантерше сделали промывание желудка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает РЕН,При этом отмечается, что писать заявление в полицию она не будет, поскольку сама может быть привлечена к ответственности за жестокое обращение с животными.Официального подтверждения этой информации пока нет.