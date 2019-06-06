Ксения Собчак продолжает получать резкие отзывы на свой
философский пост о благородных и дворнягах. Самый
резкий комментарий написала Екатерина Гордон – он удивил даже заядлых
противников светской львицы.
Ксения Собчак продолжает получать резкие отзывы на свой
философский пост о "благородных" и "дворнягах". Самый
резкий комментарий написала Екатерина Гордон – он удивил даже заядлых
противников светской львицы.
Рассуждения не впервые вызывают возмущение
россиян. Телеведущая, судя по всему, уже привыкла к упрекам и язвительным
замечаниям. Однако комментарий ее коллеги и давнего "спарринг-партнера"
Екатерины Гордон заставил даже злопыхателей затаить дыхание.
"Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая,
страшная и не очень удачливая... Я смогла... А ты?", – написала Гордон под
постом телеведущей.
Ксения Собчак ранее решила поразмышлять о дружбе. Светская
львица призвала подписчиков своего микроблога в Instagram делиться
своими мнениями.
"Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит,
что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты
смеялась и веселилась, просто не со мной." Мало кто умеет так жить. Но
именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот,
лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок – верный
признак "Шарикова". А вы как думаете?", – задала вопрос
подписчикам Собчак.
На ожидаемо обрушился шквал критики – хотя,
конечно, нашлись среди подписчиков и согласные с ее позицией. Телеведущей,
наверное, пришлось нелегко – рука устала удалять негативные комментарии. Самой
язвительной оказалась ремарка Екатерины Гордон.
Тут даже хейтеры Собчак стали ее временными союзниками. "Как-то
вы низко написали. Неожиданно для вас...", "Вас взломали или вы
навеселе?", "Катя, вас Ксения уже когда-то размазала в эфире на
радио, до сих пор очухаться не можете? Травма на всю жизнь?", – ополчились
на журналиста и правозащитницу пользователи.
Последний комментарий касался ицидента, который произошел в радиоэфире
более 10 лет назад. была в гостях у ведущей Екатерины Гордон.
Девушки крупно поспорили в прямом эфире, разразился жуткий скандал, напоминает
"7Дней".