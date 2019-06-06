Ксения Собчак продолжает получать резкие отзывы на свой философский пост о благородных и дворнягах. Самый резкий комментарий написала Екатерина Гордон – он удивил даже заядлых противников светской львицы.

Ксения Собчак продолжает получать резкие отзывы на свойфилософский пост о "благородных" и "дворнягах". Самыйрезкий комментарий написала Екатерина Гордон – он удивил даже заядлыхпротивников светской львицы.Рассуждения не впервые вызывают возмущениероссиян. Телеведущая, судя по всему, уже привыкла к упрекам и язвительнымзамечаниям. Однако комментарий ее коллеги и давнего "спарринг-партнера"Екатерины Гордон заставил даже злопыхателей затаить дыхание."Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая,страшная и не очень удачливая... Я смогла... А ты?", – написала Гордон подпостом телеведущей.Ксения Собчак ранее решила поразмышлять о дружбе. Светскаяльвица призвала подписчиков своего микроблога в Instagram делитьсясвоими мнениями."Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит,что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы тысмеялась и веселилась, просто не со мной." Мало кто умеет так жить. Ноименно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот,лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок – верныйпризнак "Шарикова". А вы как думаете?", – задала вопросподписчикам Собчак.На ожидаемо обрушился шквал критики – хотя,конечно, нашлись среди подписчиков и согласные с ее позицией. Телеведущей,наверное, пришлось нелегко – рука устала удалять негативные комментарии. Самойязвительной оказалась ремарка Екатерины Гордон.Тут даже хейтеры Собчак стали ее временными союзниками. "Как-товы низко написали. Неожиданно для вас...", "Вас взломали или вынавеселе?", "Катя, вас Ксения уже когда-то размазала в эфире нарадио, до сих пор очухаться не можете? Травма на всю жизнь?", – ополчилисьна журналиста и правозащитницу пользователи.Последний комментарий касался ицидента, который произошел в радиоэфиреболее 10 лет назад. была в гостях у ведущей Екатерины Гордон.Девушки крупно поспорили в прямом эфире, разразился жуткий скандал, напоминает"7Дней".