Светская львица принялась публично
рассуждать о благородстве. В ответ Ксения Собчак получила оскорбление от
известного адвоката Кати Гордон.
Светская львица принялась публично
рассуждать о благородстве. В ответ Ксения Собчак получила оскорбление от
известного адвоката Кати Гордон.
В личном Instagram теледива поделила
людей на "благородных" и "дворняг". Звезда также сравнила всех, кто льет грязь
на когда-то близких людей с персонажем Михаила Булгакова "Шариковым".
"Если ты потеряла в моем лице
друга, это еще не значит ,что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я
по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась,просто не со мной." Мало кто
умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от
дворняги. И наоборот,лить грязь на того,кто когда-то ,пусть в прошлом , был
тебе близок -верный признак "Шарикова". А вы как думаете ?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала Ксения Собчак.
В комментариях под публикацией
появилась Катя Гордон – известный адвокат. Юрист назвала , старой
некрасивой неудачницей.
"Ксюш, вероятно пора принять
то, что ты старая, страшная и не очень удачливая... я смогла... а ты?" – вмазала
Гордон теледиве.
Отметим, что на выпад
юриста пока не ответила. Соцсети светской львицы молчат, возможно с
комментарием адвоката она еще не ознакомилась.