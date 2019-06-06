Светская львица принялась публично рассуждать о благородстве. В ответ Ксения Собчак получила оскорбление от известного адвоката Кати Гордон.

Светская львица принялась публичнорассуждать о благородстве. В ответ Ксения Собчак получила оскорбление отизвестного адвоката Кати Гордон.В личном Instagram теледива поделилалюдей на "благородных" и "дворняг". Звезда также сравнила всех, кто льет грязьна когда-то близких людей с персонажем Михаила Булгакова "Шариковым"."Если ты потеряла в моем лицедруга, это еще не значит ,что ты приобрела врага. Я больше чем это. Япо-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась,просто не со мной." Мало ктоумеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека отдворняги. И наоборот,лить грязь на того,кто когда-то ,пусть в прошлом , былтебе близок -верный признак "Шарикова". А вы как думаете ?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала Ксения Собчак.В комментариях под публикациейпоявилась Катя Гордон – известный адвокат. Юрист назвала , старойнекрасивой неудачницей."Ксюш, вероятно пора принятьто, что ты старая, страшная и не очень удачливая... я смогла... а ты?" – вмазалаГордон теледиве.Отметим, что на выпадюриста пока не ответила. Соцсети светской львицы молчат, возможно скомментарием адвоката она еще не ознакомилась.