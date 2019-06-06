В аэропорту Шереметьево прямо перед вылетом во внеочередной отпуск задержали министра лесного комплекса Иркутской области. Его подозревают в превышении полномочий: в регионе были незаконно вырублены сотни гектаров леса на десятки миллионов рублей.

В аэропорту Шереметьево прямо перед вылетом во внеочередной отпуск задержали министра лесного комплекса Иркутской области. Его подозревают в превышении полномочий: в регионе были незаконно вырублены сотни гектаров леса на десятки миллионов рублей.Кислая ухмылка на лице пока еще действующего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды говорит лучше любых слов. Он планировал позагорать на пляжах Сочи, а теперь отпуск отменяется. Вместо этого впереди полет в сторону рабочего кабинета — причем в наручниках и в сопровождении конвоиров. Бойцы ФСБ задержали Шеверду в аэропорту Шереметьево по поручению иркутских следователей."Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области", — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Иркутской области Карина Головачева.С легкой руки министра и нескольких его подчиненных лесорубы получили отмашку на уничтожение полутысячи гектаров леса в заказнике. По документам — подчищали следы пожаров, на деле — пилили высококачественную древесину. Фигурантом уголовного дела Шеверда стал еще осенью прошлого года, но при этом остался в своем кресле.- Вот странная вещь: при опросе вот этих так называемых черных лесорубов, диких бригад, которые якобы работают сами по себе, многие говорят, что работают на Шеверду. Это не на вас случайно?- Я не могу сейчас ничего объяснить — следствие идет. Они все установят. Моих подчиненных, мою вину — все установят.Сколько всего леса могли уничтожить с легкой руки чиновников, можно только догадываться. После ликвидации службы по охране объектов животного мира в Иркутской области сложилась парадоксальная ситуация, при которой и разрешения на вырубку, и законность этих самых вырубок устанавливает один и тот же государственный орган — региональное министерство лесного комплекса."Такая ситуация, конечно, не может обеспечивать объективность при управлении лесной отраслью, а также создает множество коллизий. Так, например, 8 мая 2019 года в арбитражном суде Иркутской области рассматривалось дело, где министерство лесного комплекса было одновременно истцом и ответчиком по делу", — говорит старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.В ближайшее время Шеверде предъявят официальное обвинение. Правоохранители будут настаивать, чтобы суда чиновник дожидался в следственном изоляторе.