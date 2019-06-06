Мужчина, находясь в служебном кабинете инспектора ГИБДД предложил ему в качестве взятки денежные средства в размере 20 000 рублей...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с коллегами из ГИБДД задержан 48-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчина, находясь в служебном кабинете инспектора ГИБДД предложил ему в качестве взятки денежные средства в размере 20 000 рублей за не прохождение теоретического экзамена в подразделении ГИБДД. Гражданин был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений не отказался и положил на рабочий стол инспектора денежные средства, после чего был задержан.По данному факту следователем Чертановского МРСО СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22