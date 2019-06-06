Мужчина рассказал, что неизвестный, находясь на складе организации, путем переклейки идентификационных номеров на посылках похитил два мобильных телефона...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Печатники задержали 42-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничествах.В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности коммерческой организации, занимающейся доставкой посылок. Мужчина рассказал, что неизвестный, находясь на складе организации, расположенном на Волгоградском проспекте, путем переклейки идентификационных номеров на посылках похитил два мобильных телефона.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался бывший сотрудник организации. Похищенное имущество обнаружено и изъято.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18