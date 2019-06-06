Сотрудники полиции рассказали о наступлении уголовной ответственности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было организовано профилактическое мероприятие среди несовершеннолетних в Центре содействия семейному воспитанию «Синяя птица».В ходе мероприятия перед подростками, а также представителями администрации и воспитателями Центра выступили оперуполномоченный 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев и специалист-эксперт 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова. Они рассказали о наступлении уголовной ответственности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, разъяснили подробно такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание уделили административной ответственности, подробно рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Затем, Ирина Кутянова провела брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике вредных привычек. Участники мероприятия разделились на 3 команды, каждая команда выбрала капитана, название и девиз команды.Участники брейн-ринга отвечали на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя запрещенных средств и веществ. По итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя, всем участникам которой были вручены грамоты от имени руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве.Мероприятие прошло в интерактивной форме, присутствующие задавали интересующие вопросы по теме профилактики употребления наркотиков.УНК ГУ МВД России по г. Москве