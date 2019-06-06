Юная жительница украинской Винницы оказалась в реанимации, попытавшись пересечь проезжую часть на велосипеде, - 14-летнюю девочку сбила карета скорой помощи. Страшное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Юная жительница украинской Винницы оказалась в реанимации, попытавшись пересечь проезжую часть на велосипеде, — 14-летнюю девочку сбила карета скорой помощи. Страшное ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Авария произошла около 19:15 4 июня в районе площади Константина Могилка. Очевидцы утверждают, что скорая ехала с включенной сиреной, но школьница была в наушниках и могла попросту не услышать сигнал. На кадрах видно, что на выехала на переход прямо перед служебной машиной, водитель которой не успел затормозить, но попытался уйти в сторону. Избежать столкновения ему не удалось — реанимобиль наехал на девочку и снес столб.Из-под машины пострадавшую достали очевидцы аварии, позже ее доставили в больницу с многочисленными травмами. По сей день она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.