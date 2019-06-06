Настя Каменских продолжает заполнять свой микроблог постами эротического содержания. Откровенные снимки и видео стали даже надоедать поклонникам. Певице даже предложили сняться в порно.

Настя Каменскихпродолжает заполнять свой микроблог постами эротического содержания.Откровенные снимки и видео стали даже надоедать поклонникам. Певице дажепредложили сняться в порно.Эротизма на странице в Instagram чересчур много, решилиподписчики. Полуобнаженная артистка их, судя по всему, утомила. Особенно непонравилась фанатам последняя фотография.Настя Каменских позирует, стоя под душем. Полную грудьпевица прикрывает руками – но чувственности снимка это не умаляет. "Бытьвместе в своем собственном мире... Магия любви", –подписала фото артистка.Для женской части аудитории это оказалосьуже слишком. Певице напомнили, что она вообще-то недавно вышла замуж – и приэтом продолжает завлекать других мужчин. Фотографии в микроблоге подписчикиназвали пошлыми. И предложили артистке радикальный выход."Сплошной секс! Может вы порно снимете ивыложите?", – пишут пользователи.Поводом для такого предложения стала не только последняя фотография. На днях поделилась видео. На записи певица стоит на кухне в светлых джинсах и белой маечке. А муж Потап нежно обнимает ее сзади и целует. Еще раньше Настя опубликовала целую серию снимков в эротичных купальниках, демонстрируя фигуру во всех ракурсах. Поклонники так вдохновились, что сравнили ее пятую точку с попой Ким Кардашьян.