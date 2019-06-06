Настя Каменских
продолжает заполнять свой микроблог постами эротического содержания.
Откровенные снимки и видео стали даже надоедать поклонникам. Певице даже
предложили сняться в порно.
Настя Каменских
продолжает заполнять свой микроблог постами эротического содержания.
Откровенные снимки и видео стали даже надоедать поклонникам. Певице даже
предложили сняться в порно.
Эротизма на странице в Instagram чересчур много, решили
подписчики. Полуобнаженная артистка их, судя по всему, утомила. Особенно не
понравилась фанатам последняя фотография.
Настя Каменских позирует, стоя под душем. Полную грудь
певица прикрывает руками – но чувственности снимка это не умаляет. "Быть
вместе в своем собственном мире... Магия любви", –подписала фото артистка.
Для женской части аудитории это оказалось
уже слишком. Певице напомнили, что она вообще-то недавно вышла замуж – и при
этом продолжает завлекать других мужчин. Фотографии в микроблоге подписчики
назвали пошлыми. И предложили артистке радикальный выход.
"Сплошной секс! Может вы порно снимете и
выложите?", – пишут пользователи.
Поводом для такого предложения стала не только последняя фотография. На днях поделилась видео. На записи певица стоит на кухне в светлых джинсах и белой маечке. А муж Потап нежно обнимает ее сзади и целует. Еще раньше Настя опубликовала целую серию снимков в эротичных купальниках, демонстрируя фигуру во всех ракурсах. Поклонники так вдохновились, что сравнили ее пятую точку с попой Ким Кардашьян.