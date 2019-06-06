В Прямой эфир пришла Зинаида Старостенко – женщина, которая тридцать лет хранила тайну отношений с Алексеем Булдаковым. В браке с Людмилой у актера детей не было. Его единственный ребенок – сын Иван, которого родила Зинаида, и он имеет право на половину наследства своего отца.

В "Прямой эфир" пришла Зинаида Старостенко – женщина, которая тридцать лет хранила тайну отношений с Алексеем Булдаковым. В браке с Людмилой у народно любимого актера детей не было.Его единственный ребенок – сын Иван, которого родила Зинаида. Для участия в программе она прилетела с Мальты и впервые публично рассказала о своих отношениях с Булдаковым в молодости и о том, как относился он к сыну.Женщина вспоминает, что их роман так и не перерос в супружеские отношения, хотя Булдаков даже дошел до ЗАГСа. Но вступать в брак с Зинаидой не стал, а вот сына признал и на 20-летие даже подарил ему автомобиль.При жизни актер уклончиво комментировал эту информацию, хотя, рассказывает Зинаида, Людмила принимала мальчика в доме, и некоторое время он даже называл ее "мамой".Старостенко считает, что Иван имеет полное право на половину многомиллионного наследства знаменитого отца, в то время как вдова актера считает себя единственной наследницей.Какие еще неизвестные ранее факты из жизни Алексея Булдакова раскрыла Зинаида? Почему он женился все-таки на Людмиле, а не на Старостенко – матери своего единственного ребенка? Где и при каких обстоятельствах познакомились Зинаида и Алексей? Действительно ли Булдаков хотел забрать у нее сына? И что говорит об этой ситуации вдова актера?О тайной стороне жизни артиста, внезапно скончавшегося в Монголии в начале апреля, в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".