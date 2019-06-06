Станция московского метро Варшавская будет закрываться на вход раньше обычного. С 23 часов 10 минут вход на станцую будет закрыт. Это связано с интеграцией Варшавской в Большую кольцевую линию.

Станция московского метро "Варшавская" будет закрываться на вход раньше обычного. С 23 часов 10 минут вход на станцую будет закрыт. Это связано с интеграцией "Варшавской" в Большую кольцевую линию.Поезда на участке "Варшавская" — "Каширская" следуют с увеличенными интервалами, отмечает "Интерфакс". А для проезда между станциями "Каховская" и "Варшавская" используются маршруты городского наземного транспорта.А 8-9 июня поезда не будут ходить по Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской". На этом участке будут менять шпалы и устанавливать шумозащитные экраны. Для перевозки пассажиров будут организовано движение автобусов КМ (компенсационный маршрут).