Однако ТЦ по-прежнему работает

Однако ТЦ по-прежнему работаетТорговый центр «Куб» на Чайковского снова признали незаконным и подлежащим сносу. В областном суде рассмотрели апелляционную жалобу собственника и отказали в её удовлетворении.Напомним, ТЦ «Куб» площадью 540 квадратных метров построили в 2014 году с нарушением нормативов - разрешение выдали на 2-этажное здание, а построили 3-этажное. С 2015 года торговый центр заработал, торговые площади стали сдавать в аренду.Прокуратура обратилась в суд. Решение суда о закрытии ТЦ вступило в силу, однако «Куб» по-прежнему работает.