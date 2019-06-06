По версии следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений повредил легковой автомобиль местной жительницы.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя города Владимира. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений).По версии следствия, в ноябре прошлого обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел на одной из улиц поселка Боголюбово автомобиль «Мазда». Взяв камень, злоумышленник разбил лобовое стекло, проник в автомобиль и, найденной внутри белой краской, облил салон авто.Хозяйка, обнаружив повреждения транспортного средства, обратилась в полицию.Сумма ущерба, причиненного противоправными действиями, превысила 140 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили местонахождение фигуранта. На одежде злоумышленника были обнаружены следы белой краски.В повреждении автомобиля задержанный сознался.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.