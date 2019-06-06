Дональд Трамп почувствовал себя хозяином в Европе. Он ведет
себя, как заблагорассудится – а европейцы вынуждены терпеть дурные манеры
президента США.
Дональд Трамп почувствовал себя хозяином в Европе. Он ведет
себя, как заблагорассудится – а европейцы вынуждены терпеть дурные манеры
президента США.
Британское общество негодует по поводу выходок . Пренебрежение этикетом, отсутствие такта и высокомерие американского
лидера объясняются просто: он знает, насколько Европа зависима от США.
"Трамп чувствует себя в Европе хозяином, поскольку
имеет на это основание как и историческое (операция "Оверлорд" и
послевоенная помощь), так и нынешнее, поскольку Европа сильно зависит от
"заокеанского друга" в экономической и военно-политической сферах",
– пояснил замдиректора Центра европейских исследований Высшей школы экономики
Дмитрий Суслов.
По словам политолога, прекрасно понимает, что
главный страх европейцев – это уход США из Европы. Потому американский лидер
ведет себя так, как ему заблагорассудится. А у Лондона нет другого выхода,
кроме как проводить политику тесного партнерства с Вашингтоном и терпеть дурные
манеры Трампа, сказал эксперт в эфире телеканала .
Президент США прибыл в Великобританию с государственным
визитом. Как сообщалось, в Англии повел себя как слон в посудной
лавке. Американский лидер назвал жену
принца Гарри герцогиню Сассекскую то ли злобной – за отказ присутствовать на
встрече. А мэр Лондона удостоился звания глупого, отмороженного неудачника.
Принца Чарльза Трамп фамильярно похлопал по плечу, а королеву Елизавету II тронул за спину – в
нарушение всех правил дворцового этикета.