Дональд Трамп почувствовал себя хозяином в Европе. Он ведет себя, как заблагорассудится – а европейцы вынуждены терпеть дурные манеры президента США.

Дональд Трамп почувствовал себя хозяином в Европе. Он ведетсебя, как заблагорассудится – а европейцы вынуждены терпеть дурные манерыпрезидента США.Британское общество негодует по поводу выходок . Пренебрежение этикетом, отсутствие такта и высокомерие американскоголидера объясняются просто: он знает, насколько Европа зависима от США."Трамп чувствует себя в Европе хозяином, посколькуимеет на это основание как и историческое (операция "Оверлорд" ипослевоенная помощь), так и нынешнее, поскольку Европа сильно зависит от"заокеанского друга" в экономической и военно-политической сферах",– пояснил замдиректора Центра европейских исследований Высшей школы экономикиДмитрий Суслов.По словам политолога, прекрасно понимает, чтоглавный страх европейцев – это уход США из Европы. Потому американский лидерведет себя так, как ему заблагорассудится. А у Лондона нет другого выхода,кроме как проводить политику тесного партнерства с Вашингтоном и терпеть дурныеманеры Трампа, сказал эксперт в эфире телеканала .Президент США прибыл в Великобританию с государственнымвизитом. Как сообщалось, в Англии повел себя как слон в посуднойлавке. Американский лидер назвал женупринца Гарри герцогиню Сассекскую то ли злобной – за отказ присутствовать навстрече. А мэр Лондона удостоился звания глупого, отмороженного неудачника.Принца Чарльза Трамп фамильярно похлопал по плечу, а королеву Елизавету II тронул за спину – внарушение всех правил дворцового этикета.