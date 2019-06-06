Татьяне Тарасовой тяжело без тренерской работы. Наставница
многих российских чемпионов готова вернуться к активной деятельности – но ее
почему-то не зовут.
Татьяне Тарасовой тяжело без тренерской работы. Наставница
многих российских чемпионов готова вернуться к активной деятельности – но ее
почему-то не зовут.
Ученики более 40 раз становились
чемпионами Европы и мира. Однако сейчас наставница выступает в роли
консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию. И тяжело переживает
отстранение от основной работы.
"Если меня позовут тренировать, я пойду в тот же день.
Но, видимо, кто-то решил, что я в этом деле уже не пригожусь, мои знания теперь
не нужны. А это моя основная работа, я очень тяжело это переживала", -
призналась Тарасова.
По словам заслуженного тренера, в России сегодня немало
талантливых фигуристов. Однако конкретные имена называть не
стала. Тренер подчеркивает, что с этими спортсменами нужна "точечная
работа" – наставник должен сосредоточить усилия на талантливом атлете и не
отвлекаться, передает
Ответила и на вопрос, почему на прошедшем
чемпионате мира не смогли пробиться на пьедестал мужчины в одиночном катании. "Знаете,
даже яблони не каждый год плодоносят", – отметила тренер в интервью ТАСС.
По мнению Тарасовой, женщины в фигурном катании в принципе сильнее. В то же
время, наставница уверена, что очень скоро и у мужчин появятся чемпионы.