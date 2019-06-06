Татьяне Тарасовой тяжело без тренерской работы. Наставница многих российских чемпионов готова вернуться к активной деятельности – но ее почему-то не зовут.

Татьяне Тарасовой тяжело без тренерской работы. Наставницамногих российских чемпионов готова вернуться к активной деятельности – но еепочему-то не зовут.Ученики более 40 раз становилисьчемпионами Европы и мира. Однако сейчас наставница выступает в роликонсультанта олимпийских сборных по фигурному катанию. И тяжело переживаетотстранение от основной работы."Если меня позовут тренировать, я пойду в тот же день.Но, видимо, кто-то решил, что я в этом деле уже не пригожусь, мои знания теперьне нужны. А это моя основная работа, я очень тяжело это переживала", -призналась Тарасова.По словам заслуженного тренера, в России сегодня немалоталантливых фигуристов. Однако конкретные имена называть нестала. Тренер подчеркивает, что с этими спортсменами нужна "точечнаяработа" – наставник должен сосредоточить усилия на талантливом атлете и неотвлекаться, передаетОтветила и на вопрос, почему на прошедшемчемпионате мира не смогли пробиться на пьедестал мужчины в одиночном катании. "Знаете,даже яблони не каждый год плодоносят", – отметила тренер в интервью ТАСС.По мнению Тарасовой, женщины в фигурном катании в принципе сильнее. В то жевремя, наставница уверена, что очень скоро и у мужчин появятся чемпионы.