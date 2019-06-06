Американский 97-летний ветеран Том Рис совершил прыжок с парашютом во французском Карантане, где он десантировался 75 лет назад, чтобы почтить память участников операции Оверлорд.

Американский 97-летний ветеран Том Рис совершил прыжок с парашютом во французском Карантане, где он десантировался 75 лет назад, чтобы почтить память участников операции "Оверлорд".Операция "Оверлорд" — высадки англо-американских войск в Нормандии – была проведена в июне 1944 года, напоминает РИА Новости. Так был открыт Второй фронт. Несмотря на то, что высадка союзников сыграла важную роль в победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы гитлеровцев.