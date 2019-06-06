УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Трошина Александра Максимовича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Трошина Александра Максимовича, 2005 года рождения, который 17 мая 2019 года на почве семейных разногласий ушёл из дома в поселении Краснопахорское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18 лет, рост 184 см, среднего телосложения, лицо овальное бледное, волосы прямые русые средней длины.Был одет: спортивные брюки серого цвета, толстовка черного цвета, футболка черного цвета, кроссовки оранжевого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79