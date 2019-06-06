УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Рузской Анастасии Павловны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Рузской Анастасии Павловны, 21.04.2002 года рождения, уроженки г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 08.04.2019.Приметы: европейский тип внешности, на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные средней длинны, глаза светлые.Особые приметы: родимое пятно на шеи слева 3 см.Была одета: куртка черная, джинсы синие, кроссовки черные.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93