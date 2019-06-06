Собственный Сириус появится в Башкортостане. Образовательный центр для поддержки талантливых детей будет построен по модели сочинского Сириуса на базе Республиканского инженерного лицея-интерната, передает ГТРК Башкортостан.

Собственный "Сириус" появится в Башкортостане. Образовательный центр для поддержки талантливых детей будет построен по модели сочинского "Сириуса" на базе Республиканского инженерного лицея-интерната, передает ГТРК "Башкортостан".Как сообщает Министерство образования региона, Башкирия получила грант на создание центра поддержки одаренных детей в рамках национального проекта "Образование". На оснащение нового учреждения выделили более 300 миллионов рублей. В настоящий момент специалисты начали формирование перечня необходимого оборудования для лабораторий.Центр начнет свою работу уже этой осенью. Он позволит выявлять детей с выдающимися способностями в сфере искусства, науки, физической культуры и спорта.