В городе Форталеза внезапно обрушился четырехэтажный жилой дом. Его жители успели выбежать, услышав подозрительный треск.

В городе Форталеза внезапно обрушился четырехэтажный жилой дом. Его жители успели выбежать, услышав подозрительный треск.За несколько дней до происшествия, 24 и 26 мая, дом осматривали муниципальные службы. Первая проверка не нашла ничего подозрительного, хотя местные жители жаловались на трещины в опорных колоннах. После второй проверки, были выявлены "незначительные структурные нарушения" и дана рекомендация нанять инженера для детальной оценки рисков.В минувшую субботу, 1 июня, здание накренилось, а затем у него полностью сложился первый этаж — опорные колоны все таки не выдержали. Люди в панике выбежали за несколько минут до обрушения, услышав громкий треск.Спустя сутки спасатели вытащили из завалов клетку с двумя попугаями и собаку. Пес и птицы остались в живых и вернулись к своим хозяевам.Ранее в доме проживало 16 семей, сейчас они ночуют у своих родственников и знакомых.