Злоумышленница в одном из банков представила фиктивное платежное поручение от имени генерального директора организации на получение денежных средств...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в покушении на хищение 3 миллионов рублей путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 26-летнего мужчины, являющимся генеральным директором одной из коммерческих организаций. Он сообщил, что ему позвонили из банка с целью подтверждения платежа от организации в адрес третьего лица в размере 3 миллионов рублей. Однако мужчина не подписывал документы на проведение операции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новослободской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 60-летнюю приезжая.Установлено, что путем предоставления поддельных документов в регистрирующий орган была произведена смена генерального директора организации на ее имя. Злоумышленница в одном из банков представила фиктивное платежное поручение от имени генерального директора организации на получение денежных средств, однако была задержана сотрудниками полиции, и довести свой преступный умысел до конца не смогла.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60