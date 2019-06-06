Теперь пешеходов и проезжую часть разделяют 72 декоративных столбика

Теперь пешеходов и проезжую часть разделяют 72 декоративных столбикаПо распоряжению сити-менеджера Владимира Андрея Шохина, на улице Большая Московская демонтировали бетонные блоки, которые отделяли проезжую часть от пешеходной зоны .Бетонные блоки установили в соответствии с обязательными требованиями к «Паспорту безопасности», который оформляют для общественных пространств с массовым пребыванием людей.Андрей Шохин подчеркнул, что городских властей обязуют выполнять эти требования, однако он поручил архитекторам по замене уродливых бетонных блоков на функциональное и вместе с тем эстетичное ограждение. Теперь пешеходов и проезжую часть разделяют 72 декоративных столбика, которые не диссонируют с окружающим пространством.