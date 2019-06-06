Инцидент произошел в Семее, бывшем Семипалатинске. Лось разбил окно и пробрался в библиотеку спортивного колледжа, находящуюся на первом этаже. Оказавшись внутри, животное встало у шкафа с книгами и провело в такой позе около часа, а затем, испугавшись человека, выпрыгнуло тем же путем и скрылось.

В Семее, бывшем Семипалатинске, молодой лось разбил окно и пробрался в библиотеку спортивного колледжа, находящуюся на первом этаже.Оказавшись внутри, животное встало шкафа с книгами и провело в такой позе около часа, в то время, как сотрудники и учащиеся колледжа делали его фотографии и снимали на видео.Сбежал лось через то же окно. По сообщениям очевидцев, сохатый увидел яркую жилетку приехавшего на вызов сотрудника местного биоцентра, испугался и дал деру.Позже его видели неподалеку от железнодорожного вокзала