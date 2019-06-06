Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Его просили прокомментировать отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозова – это уже второй губернатор, работавший до этого в личной охране президента. Песков сообщил, что Морозов ушел в отставку по семейным обстоятельствам и продолжит работу в Москве, передает "Интерфакс".Пресс-секретарь президента напомнил, что Морозов ушел "при достаточно высоком рейтинге".