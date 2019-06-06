Известный журналист Леся Рябцева презентовала Фонд защиты детей и мам, который зарегистрировала на днях. Совместно с презентацией прошла выставка плакатов, посвященных историям покинутых родителями детей.

Известный журналист Леся Рябцева презентовала Фонд защиты детей и мам, который зарегистрировала на днях. Совместно с презентацией прошла выставка плакатов, посвященных историям покинутых родителями детей.Выставка-презентация прошла в московском баре в центре города. Необычное место было выбрано для того, чтобы подчеркнуть главную мысль организаторов: "родители не должны забывать о своих детях, когда решают заняться личной жизнью".Фонд, основанный журналисткой, не будет собирать деньги на какие-либо благотворительные проекты. Рябцева хочет, чтобы он стал институциональной базой для проведения агитационных кампаний среди населения. Фонд должен переломить отношение общества к проблеме брошенных детей и стимулировать людей ее решать.Журналистка посетовала на то, что сейчас проблеме не уделяется необходимого внимания, а большая часть экспертов использует ее для самопиара. Вместе с этим, Рябцева высказалась против осуждения мам-кукушек. По ее словам, они – лишь симптом большой проблемы, которую нужно решать общими усилиями.В своем выступлении журналистка посоветовала собравшимся быть бдительными и подмечать тревожные признаки у детей из своего окружения."Нам кажется, что лезть в чужие семьи неправильно, но мне кажется, что нормально беспокоиться о них и атмосфере внутри них", – сказала основательница фонда.