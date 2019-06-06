На 60-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме Джек Восьмеркин — американец.

На 60-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин — "американец".Как сообщил актер Эммануил Виторган на своей станице в Facebook, он несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Время и место прощания и похорон будут известны позже.Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года. В 1976 году поступил в Московский Авиационный Институт. В 1981 году поступил в Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу театра на Малой Бронной. Он снялся в 70 фильмах. В 1988 году вышла картина "Джек Восьмеркин — "американец", после чего актер обрел популярность.Кузнецов пробовал себя в Голливуде, где снялся в нескольких фильмах с мировыми звездами, а также — в эпизоде сериала "Санта-Барбара".