Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь. Пострадавшая едва не потеряла ребенка, но полиция почему-то отреагировала на ситуацию только после того, как история получила огласку.

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь. Пострадавшая едва не потеряла ребенка, но полиция почему-то отреагировала на ситуацию только после того, как история получила огласку.Она держится за спинку стула, боится снова потерять сознание. Оправиться от боли и пережитого шока Марине помогают врачи.- Такое впечатление, как будто они хотели целенаправленно нанести мне вред!Соседи ночью шумели под окном. Марина вышла на улицу и, как говорит, просто попросила соблюдать тишину. В ответ толпа кинулась за ней в подъезд с кулаками.- Я закрыла двери, поднялась на ступеньки, быстро бежать я не могу. Толпа открыла дверь и вся ринулась. Это были соседи, знакомые, мы лично с ними знакомы!Мать двоих детей на девятом месяце беременности догнали и столкнули с лестницы.- Крупный мужчина, единственный, которого мы не знаем из них, он взял меня, выдернул и бросил с верха ступенек вниз!"Он ее пытался сюда куда-то кинуть, и тут они всей толпой — такая суматоха!", — рассказывает очевидец.Беременную женщину долго били ногами, а потом спокойно разошлись. В больнице врачи сначала не верили, что ребенок останется жив."У женщины уже тридцать восьмая неделя. Проведены все обследования необходимые, которые должны делаться. Слава Богу, жизни будущего ребенка также ничто не угрожает", — говорит главный врач родильного дома города Подольска Александр Скобенников.По словам жильцов дома, буйные соседи с 13-го этажа давно не дают покоя. Но они не помнят, чтобы кого-то из них хоть раз наказали.- Да, вот, все разбито! Все разбито, пожалуйста, и с улицы разбито и здесь!Вот и в этот раз полиция появилась только после приезда нашей съемочной группы, хотя заявление Марина написала еще в понедельник.- Вот в этой квартире живут избившие Марину люди, но дверь никто не открывает. Мы пробовали звонить, похоже, там никого нет!За происходящим в подъезде наблюдают сразу две видеокамеры. В ночь избиения они тоже работали, но, по словам Марины, записи на обеих оказались стерты."Сотрудниками отдела дознания УМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ — "Побои". Полицейскими устанавливаются правонарушители, причастные к совершению данного противоправного деяния", — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.Напавших на беременную женщину сейчас ищут. Сама она пока остается в больнице под наблюдением врачей.