В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв. Данных о жертвах не поступало, сообщается о нескольких пострадавших.

В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв. Данных о жертвах не поступало, сообщается о нескольких пострадавших.На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации СМИ, не исключено, что инцидент мог произойти в ходе подготовки пожарных к запуску фейерверков, передает ТАСС.По уточненным данным, в результате взрыва были ранены 12 местных пожарных, двое из них госпитализированы с тяжелыми ранениями, остальным помощь была оказана на месте. Сотрудники пожарной части упаковывали фейерверки ко Дню независимости США, когда произошел взрыв, сообщает РИА Новости.