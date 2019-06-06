Злоумышленница увидела в банкомате чужие деньги и похитила их, позже распорядившись ими по своему усмотрению...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств из банкомата.В полицию с заявлением обратился 29-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что в отделении одного из банков на Долгоруковской улице он поместил денежные средства в купюроприемник банкомата, но ошибся, набирая счет, после чего обратился в службу поддержки. Впоследствии оказалось, что деньги из банкомата пропали.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемую – 60-летнюю приезжую.Как было установлено, женщина увидела в банкомате чужие деньги и похитила их, позже распорядилась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60