Число погибших при разгоне палаточного городка в Хартуме достигло 61 человека.

Число погибших при разгоне палаточного городка в Хартуме достигло 61 человека.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра здравоохранения Судана Сулейман Абдель Джаббар.Выступая на специальной пресс-конференции, он рассказал журналистам, что в первый день при разгоне лагеря было убито 13 человек, а с 3 по 6 июля в провинции Хартум погибли еще 52 человека. Из них 49 гражданских и трое военнослужащих из состава Сил быстрого реагирования.По словам Джаббара, штатские были убиты из огнестрельного оружия, военные были забиты железными предметами.Суданская армия с 3 июля приступила к жесткому разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий министерства обороны в центре Хартума, заявив, что акция направлена не против демонстрантов, а для задержания неких преступников, просочившихся в ряды оппозиции.Протесты направлены против засилья военных во власти, которые совершили военный переворот в стране 11 апреля, свергнув и заключив в тюрьму президента Омар аль-Башира.