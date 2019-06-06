Нарушителям грозит до 7-ми лет лишения свободы

Нарушителям грозит до 7-ми лет лишения свободыВ конце мая в дежурную часть полиции Юрьев-Польского района обратилась местная жительница, рассказавшая, что двое неизвестных «ВАЗ-2121», которая принадлежит её сыну.Уже через несколько часов госавтоинспекторы остановили угнанный автомобиль в одном из населённых пунктов района.Выяснилось, что 22-летний местный житель и 33-летний житель Пермского края распивали спиртное вместе с отцом владельца машины. Когда мужчина пошел домой, ключи выпали из кармана. Приятели решили воспользоваться моментом и .В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до 7-ми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.