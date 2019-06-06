Случайно увидев, что приятель выронил ключи от авто, фигуранты не вернули их владельцу, а угнали отечественную легковушку.

28 мая в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась местная жительница, сообщившая, что двое неизвестных уехали на автомобиле «ВАЗ-2121», который принадлежит её сыну.Дежурный незамедлительно передал информацию и приметы отечественной легковушки всем наружным нарядам полиции.Уже через несколько часов сотрудники ОГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили указанный автомобиль в одном из населенных пунктов района.В ходе проверки полицейские установили, что 22-летний местный житель и 33-летний житель Пермского края распивали спиртное вместе с отцом владельца автомобиля. Когда последний направился домой, ключи выпали из одежды. Приятели не стали сообщать об этом мужчине, а воспользовались ключами, чтобы покататься на автомобиле. В момент, когда фигуранты покидали место парковки их заметила мать собственника авто, которая и обратилась в полицию.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 166 УК РФ (угон).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.