4 июля в Ватикане Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина во время визита главы российского государства в Италию.

4 июля в Ватикане Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина во время визита главы российского государства в Италию, передает ТАСС."Я могу подтвердить, что святой отец примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", — сказал пресс-секретарь Папы Римского Алессандро Джизотти.В ноябре 2018 года Кремль сообщил, что сроки визита Путина в Италию будут согласованы по дипломатическим каналам. При этом пресс-секретарь главы государства напомнил, что итальянский премьер-министр Джузеппе Конте пригласил президента РФ посетить Италию во время визита в Россию 24 октября 2018 года.