Вице-мэр Нягани сдал квартиру женщине, которая устроила там бордель. Прокуратура организовала проверку.

Бордель работал в задекларированной квартире Виктора Манухина, однако чиновник скрывал доход, полученный от аренды недвижимости.Хозяйку борделя суд признал виновной и оштрафовал в конце мая, а прокуроры организовали антикоррупционную проверку на основании материалов, содержащихся в уголовном деле, сообщает ТАСС.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах, а также соблюдению антикоррупционных ограничений другими муниципальными служащими органа власти.