Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублейЖителя Владимира обвиняют в умышленном повреждении имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ноябре прошлого обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел на одной из улиц в Боголюбово автомобиль «Мазда». Взяв камень, злоумышленник разбил лобовое стекло, залез в машину и, найденной внутри белой краской, облил салон авто.Хозяйка, обнаружив повреждения автомобиля, обратилась к полицейским. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей.Уголовное дело передано в суд.