Это связано с празднованием Дня России

Это связано с празднованием Дня РоссииУправление гражданской защиты Владимира сообщает: в связи с празднованием Дня России, в целях обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения происшествий и чс, в областной столице объявлен режим функционирования «Повышенная готовность».Основная задача органов управления, руководителей структурных подразделений городской администрации, руководителей фирм и предприятий, различных местных организаций - обеспечить выполнение мероприятий режима повышенной готовности в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Мы напоминаем номера телефонов для вызова экстренных служб:пожарные и спасатели - «01»/«101»полиция – «02»/«102»работники газовой службы - «04»/«104»скорая медицинская помощь -«03»/«103»Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112»Номер телефона ЕДДС - «05»; (4922) 53-11-48.