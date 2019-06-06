Информацию подтвердили правоохранительные органы

Информацию подтвердили правоохранительные органыВо Владимире погибла многодетная мама. Она воспитывала шестерых детей. Об сообщили в социальных сетях, затем информацию подтвердили правоохранители:«На улице Алябьева была убита сожителем 33-летняя мать шестерых детей. В квартире также был ребёнок, он весь в гематомах. Пост о том, почему люди так не ценят свою жизнь. Бьёт - это не значит любит. И если есть кто-то в такой же жизненной ситуации, надо менять и ещё раз менять свою жизнь, чтобы не доводить до таких последствий!», - пишет автор поста.Официальную позицию региональный СледКом озвучит после того, как будет собрана и проверена информация о данном инциденте. Версию «убийство» пока не подтверждают. Детьми занимаются органы опеки.