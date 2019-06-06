В этом году яркие цветочные композиции займут более 7,5 тысяч квадратных метров

В этом году яркие цветочные композиции займут более 7,5 тысяч квадратных метровВо Владимире продолжают ежедневные работы по озеленению. Всего в этом году займут более 7,5 тысяч квадратных метров площади. Это более 30 городских клумб и около 300 конструкций вертикального озеленения.Подготовку к высадке цветов во Владимире начали несколько месяцев назад. Определили очередность высадки, утвердили дизайн-проекты. В муниципальной теплице вырастили рассаду. Две трети из примерно 350 тысяч цветов городские коммунальщики выращивают сами, чем существенно экономят бюджет областной столицы. В перспективе абсолютно все цветы для будут выращивать именно здесь.Последнюю высадку цветов запланировали накануне Дня города.