Тревожные сообщения приходят о состоянии здоровья известного продюсера Бари Алибасова, который находится сейчас в реанимации. Накануне его госпитализировали с серьезными ожогами желудка. Первую помощь Алибасову оказывали токсикологи. Теперь хирурги выясняют, нужна ли операция. Что стало причиной отравления? Какие прогнозы дают врачи?

Тревожные сообщения приходят о состоянии здоровья известного продюсера Бари Алибасова, который находится сейчас в реанимации. Накануне его госпитализировали с серьезными ожогами желудка. Первую помощь Алибасову оказывали токсикологи. Теперь хирурги выясняют, нужна ли операция. Что стало причиной отравления? Какие прогнозы дают врачи?Приемное отделение НИИ имени Склифосовского — именно сюда вчера вечером и поступил известный музыкальный продюсер Бари Алибасов. Врачи диагностировали у него четвертую, максимальную степень ожога пищевода. Эту ночь артист провел в реанимации.Все случилось вчера вечером, когда Бари Алибасов работал в музыкальной студии. Он захотел выпить воды, но по ужасной случайности сделал глоток жидкости для промывки труб. Родные и близкие продюсера говорят, что всему виной резко упавшее за последнее время зрение артиста."Сразу же он почувствовал себя плохо и позвонил своему помощнику Сергею. Помощник правильно сориентировался, моментально вызвал скорую и она приступила к промыванию желудка", — прокомментировал пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин.Его состояние по-прежнему остается тяжелым, но жизни уже ничего не угрожает. Спустя почти сутки, проведенные в реанимации, Бари Алибасов находится в сознании и дышит самостоятельно. Правда, пока нет никаких оптимистичных прогнозов. Реабилитация может растянуться на месяцы."Вся большая "На-На" сейчас переживает за Каримовича. Слова поддержки ему и, тем более, что завтра день рождения и вообще... Ну нельзя болеть, давай быстрее выкарабкивайся! Ты сильный, ты сможешь, а мы всегда рядом", — рассказал бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин.То, что Бари Алибасов сейчас в сознании, говорят врачи, уже само по себе чудо. Сейчас рядом с ним только близкие — жена и дети.Завтра у Бари Алибасова день рождения. основателю легендарной шоу-группы "На-На" исполнится 72 года. Родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники артиста надеются на лучшее и желают Бари Каримовичу скорейшего выздоровления.