Известный адвокат Сергей Жорин частично раскрыл завещание продюсера группы На-на. Оказывается, Бари Алибасов указал в нем своего юриста.

Известный адвокат Сергей Жоринчастично раскрыл завещание продюсера группы "На-на". Оказывается, Бари Алибасовуказал в нем своего юриста.В личном аккаунте в Twitterзащитник Сергей Жоринсообщил, что в случае смерти знаменитости сможет претендовать на некуючасть его имущества. Об этом Бари Алибасов позаботился еще в 2013 году."Семь лет назад Алибасов написал завещание, вкотором назвал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари в этот раз всехобломал", – написал Жорин.Этот твит юрист сделал послетого, как нашел старый пост Бари Алибасова в той же соцсети. В нем продюсергруппы "На-на" говорил, что вместе с Жориным был у нотариуса, писал завещание. Журналистакаким-то образом выследили их и сняли на видео. Шоумен отмечал, что папараццисработали очень грамотно, как в США. Алибасову стало интересно, кто же их сдал.Напомним, что 4 июня выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость,оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер "На-на"находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивают как крайнетяжелое. Ранее сообщалось, чтоякобы впал в кому – у него обострились хронические заболевания. Однако эта информациюбыстро опровергли.