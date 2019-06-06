Известный адвокат Сергей Жорин
частично раскрыл завещание продюсера группы На-на. Оказывается, Бари Алибасов
указал в нем своего юриста.
Известный адвокат Сергей Жорин
частично раскрыл завещание продюсера группы "На-на". Оказывается, Бари Алибасов
указал в нем своего юриста.
В личном аккаунте в Twitter
защитник Сергей Жорин
сообщил, что в случае смерти знаменитости сможет претендовать на некую
часть его имущества. Об этом Бари Алибасов позаботился еще в 2013 году.
"Семь лет назад Алибасов написал завещание, в
котором назвал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари в этот раз всех
обломал", – написал Жорин.
Этот твит юрист сделал после
того, как нашел старый пост Бари Алибасова в той же соцсети. В нем продюсер
группы "На-на" говорил, что вместе с Жориным был у нотариуса, писал завещание. Журналиста
каким-то образом выследили их и сняли на видео. Шоумен отмечал, что папарацци
сработали очень грамотно, как в США. Алибасову стало интересно, кто же их сдал.
Напомним, что 4 июня выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость,
оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер "На-на"
находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивают как крайне
тяжелое. Ранее сообщалось, что
якобы впал в кому – у него обострились хронические заболевания. Однако эта информацию
быстро опровергли.