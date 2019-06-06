В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона Драгау в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1.

В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1.У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.Таким образом, сборная Португалии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча Голландия – Англия. Финал и матч за третье место турнира состоятся в воскресенье, 9 июня.