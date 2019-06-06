Сын основателя группы На-на пообщался с прессой. Бари Алибасов-младший объяснил, как его отец умудрился выпить средство для промывки труб.

Сын основателя группы "На-на" пообщалсяс прессой. Бари Алибасов-младший объяснил, как его отец умудрился выпитьсредство для промывки труб.По словам наследника звезды, бытовойхимикат не был налит в стакан, как говорили ранее. Продюсер Бари Алибасов хлебнулпрямо из бутыли."Бутылка была красивая, яркая.Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит у раковины, тоэто пьется. Он сделал один глоток, но этого было достаточно", – шокирующими подробностями сын знаменитости поделился с Telegram-каналом Super.ruПочему средство оказалось нена своем месте Бари-младший не знает. По его словам, мотивов вредить основателю"На-на" ни у кого нет.Напомним, в ночь на 5 июняпродюсер был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Шоуменотравился бытовой химией. Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое. получил серьезные ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей.Следующие три дня медики планируют продолжать терапию и наблюдать за состоянием шоумена.После, при необходимости, звезде сделают операцию.