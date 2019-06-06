Сын основателя группы На-на пообщался
с прессой. Бари Алибасов-младший объяснил, как его отец умудрился выпить
средство для промывки труб.
Сын основателя группы "На-на" пообщался
с прессой. Бари Алибасов-младший объяснил, как его отец умудрился выпить
средство для промывки труб.
По словам наследника звезды, бытовой
химикат не был налит в стакан, как говорили ранее. Продюсер Бари Алибасов хлебнул
прямо из бутыли.
"Бутылка была красивая, яркая.
Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит у раковины, то
это пьется. Он сделал один глоток, но этого было достаточно", – шокирующими подробностями сын знаменитости поделился с Telegram-каналом Super.ru
Почему средство оказалось не
на своем месте Бари-младший не знает. По его словам, мотивов вредить основателю
"На-на" ни у кого нет.
Напомним, в ночь на 5 июня
продюсер был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Шоумен
отравился бытовой химией. Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое. получил серьезные ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей.
Следующие три дня медики планируют продолжать терапию и наблюдать за состоянием шоумена.
После, при необходимости, звезде сделают операцию.