Планируют создать 59 новых рабочих мест

Планируют создать 59 новых рабочих местГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин и гендиректор ООО «Яндекс ДЦ Владимир» Алексей Жумыкин подписали протокол об осуществлении инвестиций в развитие центра обработки данных во Владимире.«Это знаковое событие для нашего региона. Мы очень ценим сотрудничество с компанией «Яндекс». У нас есть большие перспективы по созданию высокотехнологичного кластера. А это значит будут появляться новые рабочие места. Опорный университет готовит специалистов в сфере IT-технологий, поэтому с кадрами проблем не возникнет. Мы уверены, что наша совместная работа с «Яндексом» будет и дальше развиваться так же активно», – отметил Владимир Сипягин.«Мы благодарим команду обладминистрации и лично главу региона за оказанное доверие и поддержку. Центр обработки данных во Владимире считается одним из лучших во всем мире», – сказал Алексей Жумыкин.На территории Владимира крупнейшая российская компания в сфере ИТ-технологий «Яндекс» реализует масштабный проект строительства центра обработки и хранения данных. В ближайшие 5 лет планируют дальнейшее развитие и расширение объекта, общий объём инвестиций составит около 6,4 миллиарда рублей.Новый проект предусматривает поэтапное строительство 3-х новых очередей центра обработки данных. Планируют создать 59 новых рабочих мест.