Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды. СКР обнародовал кадры задержания.

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды. СКР обнародовал кадры задержания.В превышении должностных полномочий чиновника регионального правительства обвинили заподозрили из-за незаконных сплошных санитарных рубок в госзаказнике "Туколонь" Казачинско-Ленского района. Ранее в рамках этого дела были привлечены к уголовной ответственности заместитель Шеверды, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог "Центра защиты леса Иркутской области". По версии следователей, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновнику грозит от трех до 10 лет лишения свободы.