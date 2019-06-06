Петиция о досрочном прекращении полномочий президента Украины Владимира Зеленского собрала больше 60 тысяч подписей и привлекла внимание самого политика. Бывший шоумен обозначил четкие условия своей отставки.

Петиция о досрочном прекращении полномочий президента Украины Владимира Зеленского собрала больше 60 тысяч подписей и привлекла внимание самого политика. Бывший шоумен обозначил четкие условия своей отставки.Владимир Зеленский одержал победу во время второго тура выборов президента Украины с впечатляющим отрывом. Его кандидатуру поддержали три четверти избирателей.Бывший шоумен быстро набрало политический вес, однако сразу после официального вступления в должность стал столь же стремительно его терять. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за короткий срок петиция об отставке Владимира Зеленского собрала 60 тысяч голосов – необходимый минимум для рассмотрения.Политик не стал делать вид, что не заметил народного волеизъявления. Вместо этого он поступил несколько тоньше и прямо под петицией на официальном сайте главы государства напомнил своим оппонентам 108 статью Конституции Украины, в которой названы четкие условия досрочного прекращения полномочий президента страны. Таким пунктов всего четыре – отставка, невозможность выполнять функции главы государства по состоянию здоровья, импичмент и смерть.Второй и четвертый пункт отпадают по объективным причинам. Владимир Зеленский признался, что хоть и устает на новой для себя должности, но "в целом неплохо себя чувствует". Первая причина также не подошла политику. "Я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержавших мою кандидатуру", – объяснил украинский лидер.Однако у авторов петиции все же есть возможность добиться своего и даже подсказал им как. Речь идет о третьем пункте. Импичмент главе государства может объявить только парламент. При этом политик самостоятельно внес законопроект о собственной досрочной отставке на рассмотрение Верховной рады. Критикам нового президента Украины, по его словам, необходимо только поторопить народных избранников.Стала известна и причина, по которой оказалась едва ли не его собственной инициативой. Таким необычным образом политик хочет привлечь внимание к своей кампании по лишению неприкосновенности всех должностных лиц. Это, по его словам, запустит процесс по очищению власти от старых коррумпированных кадров.