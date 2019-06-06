Утром 6 июня с Фрунзенской набережной Москвы был экстренно госпитализирован народный артист России Александр Панкратов-Черный. Супруга актера пояснила, что у Александра Васильевича резко скакнуло давление из-за жары, но сейчас с ним уже все в порядке.

Утром 6 июня ряд СМИ распространил информацию о том, что с Фрунзенской набережной Москвы был экстренно госпитализирован народный артист России Александр Панкратов-Черный.Как сообщал "Пятый канал", ему стало плохо на детской площадке. Артисту вызвали скорую и отвезли в одну из столичных больниц, где положили в реанимацию.Позже в комментарии Life супруга актера Юлия Монахова рассказала, что во время съемок у него резко упало давление из-за жары, а сейчас с Александром Васильевичем все в порядке и он уже едет домой.Ранее сообщалось, что 6 июня в Москве установилась крайне редкая для этого времени года жара. Ожидается, что днем столбики термометра поднимутся выше 30 градусов.