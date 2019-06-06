Несколько телепремьер запланировал телеканал Россия для своих зрителей на День России 12 июня. В праздничный день Россия предлагает премьерный показ художественных фильмов Балканский рубеж и Крымский мост. Сделано с любовью.

Несколько телепремьер запланировал телеканал "Россия" для своих зрителей на День России 12 июня. Среди них новые выпуски программы "100янов" и большого юмористического концерта "Измайловский парк", трансляция большого праздничного концерта с Красной площади и премьеры двух фильмов. В праздничный день "Россия" предлагает премьерный показ художественных фильмов "Балканский рубеж" и "Крымский мост. Сделано с любовью".Жаркое лето и ласковое море. В Керчи возводится Крымский мост. У молодого и дерзкого строителя Димы есть хобби: он выбирает самую красивую студентку из каждой археологической смены и завоевывает ее сердце. Так, наверное, было бы и в этот раз, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки.На сердце главной героини Вари, которую играет Катерина Шпица, появляются сразу два претендента – профессиональный ловелас-строитель и карьерист на роскошном белом кабриолете. И пока соперники наперегонки очаровывают героиню, горячий кавказец Берик, который по паспорту Бернард (!), пытается реализовать мечту всей своей жизни – жениться на американке и уехать в Голливуд."Действие начинается в 1940-е годы, во время войны, а заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту", — рассказывает о фильме его сценарист Маргарита Симоньян.Режиссер картины Тигран Кеосаян выразил благодарность строителям моста, которые помогли сделать этот фильм."Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника, — пояснил Тигран Кеосаян. — Непридуманная атмосфера большой стройки, вокруг которой разворачиваются все события фильма".А некоторые строители, призналась Маргарита Симоньян, стали для нее прототипами героев при написании сценария.В картине также снимались Юрий Стоянов, Алена Хмельницкая, Лариса Малеванная, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко, Ирина Розанова, Алексей Демидов, Сергей Газаров, Лаура Кеосаян, Александр Ильин, Елизавета Мартинес-Карденас и Софья Зайка.Смотрите премьеру фильма с 13 часов 12 июня. А в 22 часа 30 минут на "России" вас ждет еще одна премьера – "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина. В картине снялись Гойко Митич, Эмир Кустурица, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович и Антон Пампушный.Фильм отсылает зрителя к недавним событиям: 1999 год, Югославия, стратегический аэропорт Слатина в Косове. Российская спецгруппа получает приказ взять объект под контроль. Но аэропорт крайне важен и для албанского полевого командира, и для натовских генералов.Спецгруппа вынуждена вступить в неравный бой с террористами. К аэродрому Слатина устремляются российские миротворцы контингента KFOR и натовские военные. Мир вновь близок к большой войне, но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики – среди заложников у террористов в аэропорту находится его девушка Ясна.Праздничный большой концерт к Дню России телеканал "Россия" начнет транслировать в 20 часов 30 минут. Не пропустите самое интересное в эфире.