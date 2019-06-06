Однако намерения предоставить помещение у них изначально не было

Однако намерения предоставить помещение у них изначально не былоУчастковые в Кольчугинском и Собинском районах установили несколько фактов .В конце марта этого года 49-летняя женщина из Лакинска направила в территориальный отдел по вопросам миграции 2 уведомления о прибытии мигрантов с указанием места их проживания у себя в квартире. Уведомления о прибытии 9-ти иностранцев направили ещё 3 местные жительницы.А в Кольчугино 34-летняя женщина в течение нескольких месяцев направила 4 уведомления о прибытии иностранцев, указав место их проживания в своем доме. Однако намерения предоставить помещение у подозреваемых .Как сообщает пресс-служба регионально УМВД, в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.