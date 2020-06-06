Пандемия коронавируса никого не щадит. Недавно от безденежья взвыли некоторые звезды, теперь появилась информация о потерях спортсменов. Так, у фигуристки Алины Загитовой COVID-19 отнял порядка 50 тысяч долларов.

Пандемия коронавируса никого не щадит. Недавно отбезденежья взвыли некоторые звезды, теперь появилась информация о потеряхспортсменов. Так, у фигуристки Алины Загитовой COVID-19 отнял порядка 50 тысячдолларов.Олимпийская чемпионка Алина Загитова в концепрошлого года заявила о приостановке спортивной карьеры. Тогда девушка сказала,что выиграла все, что можно. Спортсменка решила переориентироваться навыступления в ледовых шоу, и неплохо на этом зарабатывала.Но коронавирус внес коррективы в жизнь знаменитости.Массовые мероприятия под запретом, и Загитовой негде поражать народ своиммастерством. Так, из-за закрытия ледовых шоу фигуристка потеряла порядка 50 тысячдолларов.По некоторым данным, подобные крупные массовыемероприятия можно будет проводить не раньше середины осени, так что АлинаЗагитова может существенно обеднеть.Как сообщает издание "Экспресс Газета", такоеположение дел вынудило фигуристку пересмотреть свое решение. Загитова надумала вернуться в большой спорт. Федерация пошла на встречу олимпийской чемпионке ивключила ее в состав сборной.При этом сообщается, что тренер Загитовой ЭтериТутберидзе пока не может заниматься с чемпионкой. Сейчас фигуристку тренируютДаниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.